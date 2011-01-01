6 декабря
11:06Недвижимость
Агентство Moody's опубликовало прогноз, согласно которому, Испания станет в наступающем году европейским лидером по росту цен на недвижимость.
14 октября
12:08Недвижимость
Испанский Национальный институт статистики опубликовал данные о продажах жилой недвижимости в августе 2019 года. Показатель упал на 21,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Падение стало самым значительным с февраля 2014 года.
12 октября
09:56Недвижимость
В Испании ужесточаются требования для иностранных собственников недвижимости. Прежде всего, налоговые.
9 октября
21:09Недвижимость
Ибица теперь официально считается городом с самой дорогой жилой недвижимостью в Испании. Ранее этот титул принадлежал Сан-Себастьяну. И это при том, что каких-то 11 лет назад Ибица находилась на 45 месте данного рейтинга.
1 октября
21:00Недвижимость
В 200-метровой высотке в Бенидорме - InTempo - уже раскупили почти половину апартаментов. И это при том, что объект будет сдан только через год. Об этом сообщает портал Idealista.
25 сентября
18:39Недвижимость
Агентство недвижимости Solvia запустило акцию по продаже недвижимости в Испании с большими скидками. Всего на продажу выставлено 1800 объектов, в том числе жильё, гаражи, земля, объекты коммерческой недвижимости.
20 сентября
19:17Недвижимость
Компания Intu построит в Торремолиносе (провинция Малага) огромный торговый центр - самый большой в Испании.
9 сентября
11:47Русская Испания
Инвестор из России купил пентхаус в строящемся доме Antares в Барселоне за 9 млн евро у инвестфонда Shaftesbury Asset Management. Имя покупателя не раскрывается.
1 сентября
18:17Недвижимость
Компания, созданная Blackstone и Santander, приступила к продажам 43 вилл на севере острова Фуэртевентура. Цена - 89900 евро. Это небольшие дома с 1,2 и 3 спальнями.
29 августа
20:39Недвижимость
Улицы с самым дорогим в Испании жильем находятся в Бенаависе (Малага), Барселоне и Мадриде. Об этом свидетельствует последнее исследование, подготовленное аналитиками портала Idealista.