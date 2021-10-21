ВОЗ предупредила о новом, более опасном, штамме коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения предупредила о новом, потенциально более заразном, штамме COVID-19. Об этом сообщает испанское информационное агентство Europa Press.
Новая разновидность коронавирус носит название AY4.2. И это штамм уже зафиксирован в Великобритании, России, США и Дании.
Специалисты предварительно сравнивают степень эпидемиологической угрозы от нового штамма с разновидностью «Дельта», о которой сообщалось ранее. И не исключают, что он может быть даже несколько заразнее. Это при том, что сам штамм «Дельта» считается почти в два раза более передаваемым, чем обычный ковид.
До Испании AY4.2 пока не добрался.