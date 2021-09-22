В Испании нашли останки доисторической «мясной лавки»

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Археологи из Университета Мурсии, ведущие раскопки в районе пещеры Куэва-дель-Арко в Сиесе, нашли объект, который мог быть доисторическим прообразом современной мясной лавки.
Учёные обнаружили скопление костных останков лошадей, оленей, коз и кроликов периода палеолита. В костях видны следы от надрезов, сделанные кремниевыми орудиями.
Археологи говорят, что, по всей видимости, древние люди отделяли кожу и мясо от костей и извлекали костный мозг — типичный рацион того времени.