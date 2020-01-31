В Барселоне тестируют робота-помощника для пенсионеров

В Барселоне команда разработчиков при поддержке властей приступила к тестированию робота, созданного для помощи пожилым и одиноким людям.
Чтобы оценить пользу робота муниципальные работники проанализируют качество жизни пенсионеров до и после внедрения высокотехнологичного помощника. Робота протестируют среди 20 одиноких пенсионеров. На основании полученный данных робот будет усовершенствован и лишь затем получит широкое распространение.
На робота возлагают большие надежды. Ожидается, что он сможет устранять проблемы с социализацией, следить за состоянием здоровья и напоминать пожилым людям о важных вещах.
За разработкой робота стоит каталонская компания Grup Salto.Темы: Наука Барселона