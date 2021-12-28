В Барселоне создадут хранилище ДНК животных

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В Барселоне (Испания) собираются создать так называемый «замороженный зоопарк». В нем при температуре минус 196 градусов будут хранить ДНК редких и почти исчезнувших видов.
Как сообщает «Европульс», образцы будут брать у животных из зоопарков и заповедников. Материал будут забирать без игл или других хирургических инструментов.
Замороженный ДНК-материал может храниться практически бесконечно. В будущем его можно использовать для искусственного оплодотворения и даже клонирования.
Создание такого биобанка также позволит ученым проводить генетические и геномные исследования редких животных более эффективно.
Хранилища на всякий случай будут расположены сразу в двух местах. Одно — в Институте эволюционной биологии (IBE), а другое— в Университете Барселоны (UAB).
«Замороженный зоопарк» станет первым подобным учреждением в континентальной Европе.