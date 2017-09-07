В Барселоне появится первый в Европе центр доконтактной профилактики ВИЧ

В Барселоне в октябре откроется первый в Европе центр, специализирующийся на медикаментозной профилактике ВИЧ.
Поскольку доконтактная профилактика ВИЧ (PrEP) в Испании пока официально не разрешена, центр BCN Checkpoint на начальном этапе будет заниматься информационной поддержкой, пишет La Vanguardia. Его деятельность будет направлена, в том числе, на тех, кто уже принимает препарат, снижающий вероятность заражения, самостоятельно. По словам руководства проекта, к этому методу прибегают многие испанцы, однако неизвестно, делают ли они это правильно и регулярно.
Как отмечают в BCN Checkpoint, многочисленные исследования показали эффективность медикаментозного метода. Программы профилактики уже внедрены в ряде стран, в то время как в Испании этот процесс, по мнению участников инициативы, затягивается по вине Министерства здравоохранения Испании и Совета по здравоохранению Барселоны.
Открытие центра намечено на 18 октября. Его посетители смогут получить консультацию о курсе доконтактной профилактики, данные клинических исследований и информацию о том, как можно снизить риски при использовании официально не утверждённого препарата. Также центр планирует заниматься распространением препарата, после того как он будет допущен для использования, и оказывать содействие в проведении исследований.Темы: Наука Барселона