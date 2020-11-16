Учёные назвали ягоду — убийцу коронавируса

Учёные Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма нашли продукт, который активнее других борется с COVID-19 в организме человека. Выводы исследовательской группы опубликованы в журнале bioRxiv.
Поиски убийцы коронавируса велись среди фруктов, особенно ягод. Для этого их сок смешивали с водой и экспериментальным путём выясняли, насколько губительно будет воздействие этого раствора на коронавирус.
Авторы исследования отмечают, что эти продукты способны предотвратить заражение или существенно снизить вирусную нагрузку, а значит, облегчить течение болезни. Для этого нужно полоскать вышеперечисленными жидкостями горло несколько раз в сутки.Темы: Наука