Ученые: секрет испанских долгожителей — в атлантической диете

Последние новости Испании на русском языке
Группа испанских ученых провела масштабное исследование и пришла к выводу, что низкий риск смерти у пожилых людей напрямую связан с особой диетой, которую называют «атлантической». Так питаются, например, жители северной Португалии и испанской Галисии, где традиционно много долгожителей. Например, в Луго (Галисия) есть деревня долгожителей Собер, где сейчас проживают 14 человек, которые уже отпраздновали 100-летний юбилей.
Ученые и раньше говорили о пользе атлантической диеты, которая, по их словам, помогала минимизировать риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, высокого давления и т.д. «Поэтому имело смысл выяснить, связана ли атлантическая диета с более низкой смертностью», - говорят ученые из Департамента профилактической медицины и общественного здравоохранения Автономного университета Мадрида (UAM). Они в течение 10 лет наблюдали за группой из 3165 человек, которым на момент начала исследования исполнилось 60 лет. Результаты опубликованы в журнале BMC Medicine.
Среди тех, чей ежедневный рацион состоял из элементов атлантической диеты, смертность оказалась на 33% меньше, так как их, как правило, обходили стороной сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. «Следует отметить, что эти результаты не были связаны с другими факторами… Такими, как возраст, курение, физическая активность и наличие хронических заболеваний. Эти особенности были учтены», - подчеркивают ученые.
Атлантическая диета состоит из продуктов, доступных жителям Галисии и северной части Португалии. Здесь так питались веками. На первый взгляд, ничего особенного: рыба, мясо, молочные продукты, овощи, хлеб. По словам диетологов, здесь главное не конкретные продукты, а их разумное, регулярное и сбалансированное потребление.
Авторы исследования признают, что атлантическая диета не сильно отличается от средиземноморской, которая также связана с более низким уровнем смертности.