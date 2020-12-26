Испанские учёные научились «оживлять» глаза умерших

Испания станет первой страной, которая поставит на поток удаление глазного яблока умершего человека и реанимацию этого органа для его последующего изучения и научных экспериментов. Метод разработан международным консорциумом научных центров, который координируется Барселонским центром геномной регуляции (CRG). Руководит проектом профессор Пина Косма — исследователь из CRG.
У донора после его смерти берут глаз и «оживляют» на несколько месяцев, в течение которых проводят на нём эксперименты и тестируют новые методы лечения. Для этого разработано специальное устройство, которое будет реанимировать глаза, создавая искусственную кровь для снабжения клеток кислородом и питательными веществами, реактивации нервных клеток и полного восстановления функции глаза. Также формируется искусственное стекловидное тело, которое поддерживает глазное давление.
По словам Космы, современные технологии позволяют хранить глаза при температуре 4ºC только в течение 48 часов до их необратимой деградации, что ограничивает их использование для экспериментов, особенно для проверки эффективности новых лекарств и методов лечения. Теперь же учёные смогут поддерживать жизнь в этом органе в течение как минимум месяца. А это позволяет наблюдать за последствиями лечения и воздействия препаратов на гораздо более длительной дистанции.
Ученые также отмечают, что использование «реанимированных» глаз поможет обойти несколько этических ограничений доклинических испытаний на животных и экспериментов на людях.
Устройство для реанимации глаз умершего называется ECaBox. Оно имеет форму прозрачного куба, имитирующего условия человеческого глаза, поддерживая его температуру и уровни pH, предотвращая образование тромбов и удаляя сгустки крови. метаболические отходы и токсины.
Проект получил 3,5 миллиона евро от исследовательской программы Европейского Союза FET-OPEN, которая финансирует новые передовые технологии, а в данном случае продвигает исследования по лечению нарушений зрения, которым страдают более 250 миллионов людей во всем мире. По мере старения населения эта цифра будет только расти.
«Существует множество потенциальных новых методов лечения и лечения повреждений глаз и потери зрения, но стоимость их клинических испытаний может означать, что они никогда не попадут на рынок», - заявила Косма. «Наш новый метод может значительно улучшить этапы доклинической проверки этих методов лечения», - добавила она.
Ученые планируют начать использовать своё устройство к концу 2023 года.