Испанские учёные нашли связь между пальмовым маслом и меланомой

Последние новости Испании на русском языке
Пальмитиновая кислота, содержащаяся в пальмовом масле, способствует метастазированию при карциноме полости рта и меланоме, заявили ученые из Барселонского института науки и технологий (Испания), Университета Майами, Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете в Чикаго и Калифорнийского университета (США).
Их исследование опубликовано в журнале Nature, сообщает портал Naked Science.
Метастазирование — образование вторичных опухолевых злокачественных очагов из-за распространения мутировавших клеток первичной опухоли — остается основной причиной смерти онкологических больных, поскольку рак на этой стадии обычно уже нельзя победить. Известно, что метастазам могут помогать жирные кислоты — «строительные кирпичики» жира в нашем организме и пище, — однако оставалось неясным, как и почему это происходит.
Авторы новой работы проверили несколько жирных кислот, в том числе пальмитиновую, олеиновую, линолевую. Их добавляли в рацион мышей с карциномой полости рта и меланомой, кроме того, воздействию кислот подвергали сами опухолевые клетки in vitro. Как показали результаты, ни одна из проверенных жирных кислот не повышала риск развития онкологического заболевания, но именно пальмитиновая кислота помогала метастазированию и оказывала долгосрочное влияние на геном.
Раковые клетки оставались высоко метастатическими и после того, как грызунов перестали кормить пищей, богатой пальмитиновой кислотой. По мнению ученых, такая «прометастатическая память» обусловлена изменениями в генах, которые влияют на функцию метастатических клеток и помогают им формировать нейронную сеть вокруг опухоли, чтобы «общаться» с ближайшими клетками и легче распространяться.
Авторы работы предложили способ, который позволит блокировать эту «коммуникацию», — антитела от компании ONA Therapeutics, направленные на клетки, вызывающие метастазы при раке. В ближайшие годы должны начаться испытания.
«Еще слишком рано определять, какой тип диеты нужен пациентам с метастатическим раком, чтобы замедлить процесс. Тем не менее, основываясь на наших результатах, можно предположить, что диета, “бедная” пальмитиновой кислотой, должна быть эффективной. <…> Но мы не концентрируемся на этом направлении исследований, вместо этого мы сосредоточились на новых терапевтических целях», — сказал профессор Сальвадор Аснар-Бенита, ведущий автор исследования.