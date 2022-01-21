Испанские учёные: курильщики могут распространять коронавирус на 8 метров

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Не секрет, что коронавирус легко передаётся при разговоре, кашле или чихании с потоками воздуха. Но испанские медики обратили особое внимание на курильщиков и выяснили, на какую дистанцию они могут распространять COVID-19.
Испанское общество пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) предупредило, что курение на террасе делает это место небезопасным, поскольку способствует передаче вирусных частиц. «Распространение вируса вызвано потоками воздуха при дыхании, причем в большей степени при выполнении таких действий, как курение или вейпинг», — поясняется в заявлении SEPAR.
В помещениях, где есть курильщики или вейперы, коронавирус диаметром 0,1 микрона может «присоединяться к более крупным частицам табачного дыма, и эти аэрозоли, наполненные вирусными частицами, могут достигать расстояния до 8 метров», предупреждают специалисты. А вдыхаемый дым — идеальный источник заражения, подчёркивают специалисты. Кроме того, курильщики дольше остаются на террасах без масок, что повышает риск заражения.