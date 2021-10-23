Испанские учёные доказали сезонность коронавируса

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Коронавирус стал сезонным заболеванием, вроде гриппа, утверждают учёные из Барселонского института глобального здравоохранения. Выводы учёных сформулированы в журнале Nature Computational Science.
Исследователи установили, что на активность вируса влияют такие факторы, как холод и низкая влажность. Чем холоднее и суше воздух, тем быстрее распространяется COVID-19. В тех странах, где было отмечено сочетание этих двух условий, пандемия оказалась смертоноснее.
Периодами пониженной влажности и температуры воздуха ученые объясняют и наступление так называемых волн коронавируса.
Эти выводы позволят эпидемиологам более точно прогнозировать течение пандемии и заранее предсказывать новые всплески заболеваемости.