В испанских пещерах обнаружили новый стиль наскальной живописи

Учёные изучили рисунки на стенах пещер в Испании и пришли к выводу, что это совершенно новый стиль наскальной живописи.
Речь идёт о трёх пещерах на холме Айцбитарте на севере страны, открытых в 2015 году. Рисунки там были особенными. Чтобы понять насколько уникальным и распространенным было это направление, ученые во главе с Диего Гарате решили сравнить новые рисунки с уже известными из разных стран Европы, сообщает издание «Популярная механика».
Рисунки на стенах пещер Айцбитарте в основном изображают бизонов. Авторы отмечают особый стиль, в котором нарисованы рога и ноги животных. Пары конечностей последовательно изображаются в виде «двойного Y», а рога изображаются двумя короткими параллельными линиями.
Как оказалось, такие особенности рисунков согласуются с художественным стилем Граветтской культуры, которая была распространена по всей Европе 24 000 — 34 000 лет назад, но не была замечена ранее на Пиренейском полуострове. Авторы новой работы считают, что это свидетельствует о том, что Граветтская культура была более распространенной и разнообразной, чем считалось ранее.Темы: Культура