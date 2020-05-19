Музеи Мадрида не откроются раньше июня

Крупнейшие музеи Мадрида будут закрыты по крайней мере до конца мая, несмотря на то, что им разрешено работать на треть от их обычной проходимости.
Так, Прадо планирует открыть свои двери в начале июня, рассказали информационному агентству Europa Press источники в музее. В любом случае, это произойдёт лишь того, когда будет гарантирована полная безопасность как посетителей, так и работников.
Центр искусств королевы Софии собирается возобновить работу в первой половине июня.
Музей Тиссена-Борнемисы начнёт приём посетителей 1 июня, если ничего не помешает, уточнил его директор Эвелио Асеведо.
В Национальной библиотеке Испании заявили, что в ближайшие две недели точно не откроются.
Накануне в Мадриде был установлен минимальный уровень суточной смертности от коронавируса.Темы: Культура Мадрид Туризм