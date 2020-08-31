Мурал с голыми женщинами возмутил жителей каталонского городка

Мурал, украсивший стену дома в муниципалитете Торрефаррера (провинция Лерида, Каталония), вызвал гнев местных жителей.
Художница Кристина Дехуан нарисовала на стене множество обнажённых женщин, некоторые из которых предстают в откровенных позах. Произведение называется Love is Love. И оно не было закончено.
В воскресенье около дома собралась толпа из примерно 50 человек, которые выразили протест и не дали Кристине закончить мурал. Горожане считают, что он получается пошлым и не годится для улицы, где ходят дети. На второй половине стены художница написала о том, что цензура сделала своё дело.
Городские власти выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией и пообещали Кристине подобрать другое место.Темы: Культура