Лопе де Вега оказался автором пьесы, которую приписывали другому драматургу

Последние новости Испании на русском языке
Испанский драматург Лопе де Вега признан автором комедийной пьесы «Я сделал то, что мог, а судьба то, что захотела». Ранее считалось, что это произведение сочинил малоизвестный литератор Мигель Бермудес.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Вальядолида, оригинальный экземпляр произведения, изданного в 1632-1634 годах севильской типографией Франсиско де Лиры, в настоящее время хранится в Национальной библиотеке Испании. Еще две копии были напечатаны уже в XVIII веке, в качестве их автора фигурирует Бермудес.
Автором исследования об этой комедии стал профессор испанской литературы Женевского университета Авраам Мадроньяль. Он установил, что сотни выражений и отдельные стихотворные фрагменты комедии присутствуют и в других работах испанского драматурга.
Лопе де Вега является автором таких пьес, как "Собака на сене", "Валенсианская вдова", "Звезда Севильи", и многих других произведений.