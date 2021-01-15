Россия подаст заявку в Евросоюз на одобрение «Спутника V» в феврале

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Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС в феврале, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Россия подаст формальную заявку в ЕС на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в следующем месяце", - сказал Дмитриев в интервью агентству Рейтер. Он заявил, что в ближайшее время будет опубликована экспертная оценка, которая покажет высокую эффективность вакцины. При этом он отметил, что пока нет ясности, одобрит ли европейский регулятор вакцину.
Дмитриев также рассказал, что ожидает одобрения на применение вакцины регуляторами девяти стран в январе. По его словам, "Спутник V" будет производиться в семи странах. Вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и других странах.
Накануне Дмитриев говорил РИА Новости, что первый этап получения разрешения на экстренное применение вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе запланирован на 19 января, речь идет о научной консультации.
Ранее на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что производитель «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, но поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА).
Еврокомиссия признала, что страны сообщества имеют право сертифицировать на национальном рынке и закупать для собственного использования вакцины, не получившие сертификации на рынке ЕС, которые необходимы для экстренных нужд обеспечения общественного здоровья. Однако в этом случае страна имеет право использовать вакцину только на своей территории без права передачи или продажи в другие страны ЕС.