Каталонский инфекционист: ситуация опять вышла из-под контроля

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Глава отделения инфекционных заболеваний больницы Hospital del Mar в Барселоне Роберт Гуэрри 3 января в эфире радиостанции RAC1 заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Каталонии вышла из-под контроля. По его словам, под ковидных больных в его госпитале уже отведено два этажа, а теперь нужен и третий.
Данные, обнародованные в воскресенье региональным департаментом здравоохранения, говорят о росте заболеваемости. Гуэрри рассказал, что рост числа больных Covid-19 создал «тревожную» ситуацию в больницах. И если срочно не принять меры, скоро придётся жертвовать «обычными» больными, чтобы спасать ковидных. По его словам, за восемь дней число госпитализаций из-за коронавируса в его больнице увеличилось вдвое.
Гуэрри предупредил, что система здравоохранения может оказаться на грани коллапса, если немедленно не начать действовать. «Если нам до сих пор не ясно, что мы должны вакцинироваться, и делать это массово, как можно быстрее, у нас будет третья волна», - заверил он.