Испанский вирусолог: вакцина не избавит испанцев от коронавируса в 2021 году

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Вирусолог Маргарита дель Валь из Верховного совета по научным исследованиям (CSIC) за время пандемии стала одним из самых узнаваемых в Испании экспертов благодаря своим частным выступлениям на телевидении, где она открыто говорит о проблемах, связанных с коронавирусом. В одном из своих последних выступлений дель Валь ясно дала понять, что, несмотря на появление вакцины, Covid-19 будет присутствовать в жизни испанцев весь 2021 год.
«Здесь, в Европе и в западном мире, уже невозможно искоренить коронавирус», - заявила Маргарита дель Валь в эфире Antena 3. Вакцина, по её словам, важна, но не гарантирует 100-процентной победы над вирусом.
Кроме того, она отметила, что появление новых вариантов ковида — большая проблема. В этой связи она упомянула «британский» штамм, который считается более опасным. Вирусолог считает, что сейчас, пока ещё не совсем ясны особенности нового штамма, нужно ограничить любые контакты с Великобританией и увеличить число проводимых ПЦР-тестов в тех районах, где сконцентрировано максимальное число британцев.