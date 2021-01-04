Испанский эпидемиолог оценил опасность нового штамма коронавируса

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Новый штамм коронавируса, появившийся в Великобритании, стал очередной проблемой в борьбе с пандемией. И перспективы не очень хорошие, предупреждает эпидемиолог Хосе Феликс Ойос.
В интервью LaSexta эксперт заявил, что новый вариант ковида «уже широко распространен и будет распространяться дальше». В случае с эпидемиями никогда нельзя быть уверенным, что существует одна разновидность, а решение состоит в том, чтобы атаковать только её, отметил он. Зимние праздники и холода станут благоприятными факторами для дальнейшего распространения, считает собеседник телеканала.
Новый штамм уже стал испытанием для британской системы здравоохранения. Меган Смит из NHS Foundation Trust сообщила, что больницы переполнены и можно говорить о «настоящей чрезвычайной ситуации» и «национальном кризисе». Ей вторит профессор Аксель Ганди из лондонского Имперского колледжа: в случае с новым штаммом «число заражений умножается на три, что имеет огромное значение для легкости передачи этого вируса».
Только в субботу в Великобритании зарегистрировано 53 285 новых случаев заражения. Жесткие ограничительные меры, вступившие в силу 19 декабря, пока не дали большого эффекта. Кроме того, 14 европейских стран уже сообщили о наличии этого, более заразного, штамма на своих территориях.