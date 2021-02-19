В Испании представили автоновинку — обновлённый Cupra Formentor

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Спортивная компания Cupra (подразделение Seat) представила в Испании серийную модель Formentor с 150-сильным силовым агрегатом.
Как сообщает Regnum со ссылкой на Motor.es, Formentor оснащен бензиновым двигателем TSI мощностью 150 л. с., который агрегатируется с механической или автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением. Модель получила передний привод.
Цветовая гамма обновленного Formentor состоит из следующих оттенков: белый, серебристый, полуночный черный, магнитно-серый, серый графит, темный камуфляж и красный. Кроме того, в стандартной комплектации автомобиль оснащен красивыми 18-дюймовыми легкосплавными дисками.
Помимо этого обновленный Formentor оснащен системой экстренного торможения Front Assist, системой торможения после столкновения, системой контроля усталости водителя, полностью светодиодными фарами, 10-дюймовый сенсорный экран для управления информационно-развлекательной системой, а также систему запуска и доступа без ключа.
С 0 до 100 км/ч Formentor разгоняться за 8,9 секунды. А его максимальная скорость составляет 204 км/ч.
Напомним, немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline GmbH представило версию кросс-купе Cupra Formentor с дофорсированным мотором. Мощность двигателя выросла до 370 л. с.