В Испании — бум финтех-стартапов

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Сектор финтеха в Испании растет быстрыми темпами. В стране наблюдается значительный рост инвестиций в эту сферу: с 245 миллионов евро в 2019 году до 300 миллионов в 2020-м, то есть на 20% больше.
Finnovating, платформа, объединяющая более 50 000 стартапов в сферах FinTech, InsurTech и PropTech по всему миру, запустила в марте этого года новую карту сектора в Испании. На ней видны все компании, которые являются частью цифровой финансовой экосистемы страны.
В секторе финтеха в Испании трудятся уже 12 тысяч человек с полноценными рабочими контрактами. А число компаний на испанском рынке — 463.