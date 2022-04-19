МВФ ухудшил прогноз роста испанской экономики

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону понижения экономический прогноз для Испании на текущий и следующий год.

Так, в 2022 году, по мнению аналитиков МВФ, ВВП Испании вырастет на 5,8%. Это на один процентный пункт меньше, чем предполагалось ранее. Что касается прогноза на 2023 года, то организация снизила его на полпункта — до 3,3%.

МВФ также ухудшил прогноз для еврозоны. В 2022 году ВВП зоны евро вырастет на 2,8%, а не на 3,9%. А в 2023-м — на 2,3% вместо 2,5%.