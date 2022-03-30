Мартовская инфляция в Испании стала самой высокой за 37 лет

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Показатель годовой инфляции в Испании за март в 9,8% станет самым высоким за последние 37 лет, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики (INE).
Цены в марте 2022 года, по предварительным оценкам, выросли на 9,8% по сравнению с прошлогодними — самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале этого года инфляция составляла 7,6%.
Рост цен наблюдается по большинству позиций, однако больше всего – на электроэнергию, автомобильное топливо, продукты питания и безалкогольные напитки.
Источник: Прайм