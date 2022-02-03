Марокко собирается импортировать газ через Испанию

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Марокко планирует импортировать сжиженный природный газ (СПГ), воспользовавшись газопроводом Магриб - Европа (MGE), который проходит через территорию королевства и ранее предназначался для экспорта газа из Алжира в Испанию.
Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает ТАСС. После того как 1 ноября 2021 года Алжир остановил прокачку газа по экспортному газопроводу MGE, Марокко рассматривает возможность импортировать СПГ, чтобы избежать энергетического дефицита. Как отмечает агентство, в настоящее время у Марокко нет терминалов для перевалки СПГ. В связи с этим королевство намерено осуществлять поставки СПГ через Испанию, где топливо будет регазифицироваться, а затем переправляться в Марокко по газопроводу MGE.
По данным агентства, в начале января Марокко пригласило несколько трейдеров СПГ для участия в тендере. В интервью Bloomberg министр энергетики и устойчивого развития королевства Лейла Бенали сообщила, что правительство хочет заключить контракты с поставщиками СПГ на срок не менее пяти лет.
В свою очередь Министерство экологического перехода Испании, в сферу ответственности которого входят вопросы энергетической политики, подтвердило, что Марокко может рассчитывать на использование испанских терминалов для перевалки СПГ.