Магазины Decathlon открыли тысячу вакансий в Испании

В основном требуются продавцы в магазины, разбросанные по всей Испании (763 вакансии). Также в Decathlon ждут кассиров, работников логистических центров и сотрудников технических специальностей.

Зарплаты в Decathlon начинаются от 1323 евро в месяц. Есть также вариант зарабатывать фиксированную сумму в час — 8,02 евро. Ведущие продавцы, отвечающие за конкретный отдел, получают больше — 1598 евро в месяц или 9,92 евро в час.

Записаться на собеседование можно на сайте компании.