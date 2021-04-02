Испанский стартап привет рекордное финансирование

Последние новости Испании на русском языке
Испанская курьерская компания Glovo привлекла инвестиции почти на 530 млн евро за один рануд финансирования. Это рекорд для Испании.
По данным Forbes, этот раунд инвестиций последовал спустя год после того, как Glovo получил статус «единорога» (то есть оценка его стоимости превысила 1 млрд долларов). Сейчас, в ходе раунда F, стартап привлек 450 млн евро (528 млн долларов). Он хочет направить деньги на выход на новые рынки, развитие своей супербыстрой доставки в пределах 30 минут, а также на расширение сети районных складов, с которых доставляют продукты, пишет Forbes USA.
На своем сайте Glovo указывает, что может доставить еду, продукты, товары из магазинов и аптек — «что угодно». Стартап доставляет в том числе еду из McDonald’s, KFC, Burger King и продукты из супермаркетов Carrefour. Стартап работает не только в Испании, но еще в 20 странах. Среди них есть Украина, Казахстан, Киргизия и Молдавия.
Раунд инвестиций возглавили хедж-фонд Luxor Capital Group и его «дочка» Lugard Road Capital.