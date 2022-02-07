Испанские банки активно избавляются от офисов

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Испанские банки в последние 13 лет стремительно закрывали свои отделения по всей стране.
По данным Банка Испании, за последнее десятилетие были закрыты 20 133 банковских офиса. Причина — перевод многих услуг в онлайн. При этом закрытие отделений сопровождается массовым увольнением сотрудников. С 2010 по 2020 год работу потеряли 84 204 банковских служащих.
Сегодня в Испании насчитывается примерно 43,5 отделения на каждых 100 тысяч жителей. Это меньше, чем было в 1975 году. А на тысячу испанцев приходится 3,8 банковских работника. Более половины (56%) испанских муниципалитетов живут без банковского отделения.