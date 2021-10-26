Испания призывает реформировать европейский рынок электроэнергии

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Правительство Испании считает необходимым реформировать функционирование рынка электроэнергии в Евросоюзе.
Об этом заявила во вторник государственный секретарь по энергетике королевства Сара Аагесен Муньос по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике, транспорту и телекоммуникациям, передает ТАСС.
"Еврокомиссия представила уведомление 13 октября с краткосрочными и среднесрочными мерами [для ответа на рост цен на энергию], мы считаем, что этого недостаточно, нам нужно продолжать работать над более амбициозными мерами, - подчеркнула она. - Это очень важная проблема для Европы в разгар экономического восстановления, которая требует экстраординарных решений".
"Мы считаем, что необходимо пересмотреть функционирование рынка электроэнергии, рынка газа и рынка торговли выбросами, - уточнила Аагесен Муньос. - Мы видим, что рынок электроэнергии переживает рост цен из-за этой цепной реакции вокруг цен на газ, которые день за днем достигают исторического максимума". "Мы понимаем, что должны искать варианты и срочные альтернативы", - подчеркнула госсекретарь. Она заявила о необходимости установить "максимальный предел цен на газ".
"Наше предложение сегодня - это контракты на закупки [газа], которые ЕС может заключать централизованно, - добавила Аагесен Муньос. - Мы хотим избежать финансовых спекуляций в системе торговли выбросами, это то, что мы наблюдаем".