Испания обогнала по безработице все страны Евросоюза

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По итогам 2021 года уровень безработицы в Испании составил 13%. Это максимальное значение для всего Европейского Союза, следует из данных, обнародованных европейским статистическим ведомством Eurostat.
На втором месте Греция с показателем в 12,7%, сообщает телеграм-канал "Испания". А в среднем по Европе этот показатель составил 6,4%.
При этом Испания находится в антилидерах на протяжении последних семи месяцев — с тех пор, как в июне безработица составила 15,3%.
Вместе с тем, Испания находится и в лидерах по скорости снижения уровня безработицы.