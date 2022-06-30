Испания начала перекачивать газ в Марокко

Испания и Марокко запустили механизм перекачки газа в североафриканскую страну, которая лишилась поставок "голубого топлива" после дипломатической ссоры с Алжиром, сообщает газета Pais.

Работа трубопровода "Магриб-Европа" возобновилась во вторник, но теперь подача газа осуществляется с севера на юг, а не с юга на север, как все предыдущие годы, отмечает издание. Трубопровод простаивал с 1 ноября в качестве ответной меры правительства Алжира против "враждебного поведения" Марокко.

Еще до эскалации напряжения в треугольнике между Алжиром, Мадридом и Рабатом алжирское правительство предупреждало, что разорвет контракт на поставку газа в Испанию в случае его реэкспорта в Марокко. В связи с этим власти Испании заявляют, что газ не имеет отношения к Алжиру.

По данным издания, схема выглядит следующим образом: неназванная иностранная компания закупает сжиженный природный газ (СПГ) и доставляет на танкерах на испанские предприятия. Испанская сторона регазифицирует доставленное сырье и направляет его через трубопровод в Марокко.

Алжир до недавнего времени был крупнейшим поставщиком газа в Испанию, но после обострения отношений уступил первое место США.

Испания: РИА Новости