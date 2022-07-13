Инфляция в Испании достигла 37-летнего максимума

"Годовой уровень общего индекса потребительских цен в июне составил 10,2%, что на полтора пункта выше, чем в предыдущем месяце", - уточнили в ведомстве. Это самый высокий показатель с апреля 1985 года, то есть за последние 37 лет.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне выросли в Испании на 12,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самый значительный рост с 1994 года. Кроме того, в INE обратили внимание на рост цен на топливо и электроэнергию.