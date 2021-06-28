Илон Маск — хедлайнер Всемирного мобильного конгресса в Барселоне

Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC) - одно из крупнейших событий в мире в сфере телекоммуникаций открывается в понедельник в Барселоне. Основной темой конференции влияние искусственного интеллекта, 5G, больших данных и интернета вещей на наше будущее. Одним из хедлайнеров мероприятия станет Илон Маск.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт конгресса. Ежегодная конференция и выставка, в рамках которой традиционно ведущие компании, такие как Huawei, Sony, Xiaomi, Samsung и другие, представляют свои новинки, в прошлом году была отменена из-за пандемии коронавируса. В этом году выставка проходит впервые в гибридном формате: некоторые сессии и спикеры будут участвовать офлайн, некоторые - только онлайн. Специально для этого организаторы конференции - ассоциация GSMA заключили соглашение с правительством Испании: страна остается закрытой для туристов и граждан не из ЕС, но для зарегистрированных участников форума будет сделано исключение. Несмотря на это, часть компаний заявила, что не будет присутствовать физически на MWC: среди них - Google, Facebook, Xiaomi, Sony, Nokia и Ericsson.

Основной темой конференции станет то, как искусственный интеллект, 5G, большие данные и интернет вещей изменят будущее и трансформируют жизнь людей.

Одним из хедлайнеров мероприятия станет глава SpaceX и Tesla Илон Маск. Он выступит на сессии по видео-конференц-связи и расскажет про один из своих многочисленных проектов Starlink, который призван обеспечить высокоскоростным интернетом те регионы, где его сейчас нет. Также заявлены выступления главы IBM, Verizon, Orange, ZTE, China Mobile, основателя Revolut Николая Сторонского.

Большинство компаний, которые обычно проводят презентации новых продуктов на MWC, на этот раз пока не сообщили о своих намерениях каким-либо образом участвовать в конгрессе. Только южнокорейская Samsung объявила, что 28 июня проведет виртуальную презентацию, посвященную продуктам Galaxy. Как говорится в приглашении Samsung, компания продемонстрирует, как "новые возможности экосистемы подключенных устройств бренда помогут людям сделать свою жизнь еще более насыщенной, а также представит свое видение будущего носимых девайсов и раскроет подробности о последних разработках в области безопасности".

Одним из ключевых станет выступление генерального директора "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского с докладом "Кибериммунность для киберэры" на сессии, посвященной произошедшим из-за пандемии изменениям в мире цифровых технологий. Также эксперты "Лаборатории Касперского" расскажут о будущем романтических отношений в эпоху развития цифрового пространства и о влиянии новых технологий на нашу конфиденциальность. Ожидается, что компания представит на конгрессе решения, созданные для умных и подключаемых систем.

Еще один представитель российского бизнеса на барселонском конгрессе - "Вымпелком" (бренд "Билайн"). Президент компании Рашид Исмаилов примет участие в дискуссии об уроках пандемии и будущем рынка мобильной связи и больших данных. Также в рамках MWC пройдет Wireless Foundation Summit, на котором выступит Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент "Билайн" по технике.