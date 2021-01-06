Евро — лучшая валюта для сбережений в 2021 году

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Лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году будет евро, уверен эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Он объясняет это динамикой восстановления экономики Европы, которая поддержит рост курса этой денежной единицы.
"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", — заявил Зельцер агентству РИА Новости.
Среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена, считает эксперт.