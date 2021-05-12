Брюссель «записал» Испанию в будущие лидеры экономического роста  

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Европейская комиссия опубликовала свои прогнозы экономического роста на ближайшие годы и поместила Испанию в число стран, которые будут расти сильнее всего. Но с оговорками.
По прогнозам Брюсселя, в текущем году ВВП Испании вырастет на 5,9%, а в следующем — на 6,8%. При этом власти Испании еще смелее в своих прогнозах. В этом году они рассчитывают на рост ВВП на 6,5%.
Что касается безработицы, то здесь ожидания похуже. По прогнозам Брюсселя, уровень безработицы в Испании в этом году составит 15,7%, что на две десятых выше показателя 2020 года. Этот уровень остается вторым по величине во всем ЕС, уступая только Греции. В 2022 году уровень безработицы в Испании ожидается на отметке в 14,4%.