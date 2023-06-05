Барселона — лучший город Испании для стартаперов

Последние новости Испании на русском языке
Мы изучили ежегодный рейтинг экосистем для стартапов Global Startup Ecosystem Indeх, который готовит агентство StartupBlink. Подготовили для вас выжимку.
В этом году Испания заняла 15 место в мировом рейтинге и 7 — в европейском. Страна располагает развёрнутой стартап-экосистемой. Она включает 40 городов, входящих в мировой топ-1000. Испания и Германия — европейские лидеры по этому показателю. Испания признана одной из самых доступных и комфортных стран в Европе для стартаперов. Прежде всего, имеются в виду невысокие цены и климат.
Испания недавно ввела визы цифрового кочевника и стартапера. В страну устремились айтишники со всего мира. При этом процессу мешает бюрократия, отмечают авторы рейтинга. Иногда соискателям бывает сложно с ней справиться без посторонней помощи.
Самыми значительными IT-хабами становятся Барселона и постепенно — Канарские острова, власти которых очень стараются привлекать номадов. Рейтинг лучших испанских городов для стартаперов выглядит так:
1. Барселона.
2. Мадрид.
3. Валенсия.
4. Бильбао.
5. Севилья.
6. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
7. Санта-Крус-де-Тенерифе.
8. Малага.
9. Сан-Себастьян.
10. Сарагоса.
Ссылка на весь рейтинг (он огромный).
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