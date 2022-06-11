Банк Испании снизил прогноз роста экономики до 4,1% в этом году

Банк Испании полагает, что ВВП страны в текущем году может вырасти на 4,1%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе ЦБ королевства.

"Средний рост ВВП испанской экономики составит 4,1% в 2022 году, 2,8% в 2023 году и 2,6% в 2024 году", - отмечается в документе. Таким образом, ЦБ понизил прогноз роста на текущий год на 0,4 п. п. по сравнению с данными, озвученными в апреле.

Банк Испании также рассчитывает, что средняя инфляция в стране достигнет 7,2% в 2022 году по сравнению с прогнозом в 7,5%, представленным два месяца назад. Как отметил генеральный директор по экономике и статистике Банка Испании Анхель Гавилан, чьи словам приводит агентство Europa Press, ситуация вокруг Украины "открыла период огромной неопределенности".

В конце апреля правительство Испании также понизило прогноз экономического роста страны на текущий год - с 7% до 4,3%.

Источник: ТАСС