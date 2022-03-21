Агентство S&P подтвердило рейтинги Испании на уровне «А» и «А-1»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Испании в иностранной и национальной валюте на уровне "A" и "A-1", прогноз по рейтингам изменен на стабильный с негативного, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

"Мы ожидаем, что Испания продолжит демонстрировать высокие темпы экономического роста и иметь положительное сальдо внешнеторгового баланса, получая при этом выгоду от своего членства в ЕС и валютном союзе", - поясняется в релизе.

Стабильный прогноз отражает ожидания, что правительство будет проводить политику, поддерживающую экономический рост и определенную степень бюджетной консолидации в течение следующих четырех лет, в то время как экономика получит выгоду от поступающих грантов ЕС, эквивалентных 11,5% ВВП до 2027 года.

Агентство также ожидает роста ВВП страны на 6,1% в 2022 году и восстановления туристического сектора в 2022-2023 годах.

Источник: РИА Новости