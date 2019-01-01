Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис отразился на рынке испанской недвижимости. Многие иностранцы, планировавшие купить жильё, затаились, выжидая дальнейшего развития событий. Последние данные регистраторов недвижимости показали, что в первом квартале текущего года в стране было закрыто лишь 14 850 сделок (по сравнению с 16 000 за аналогичный период прошлого года). При этом на долю иностранных покупателей пришлось 12% продаж. Это чуть меньше, чем в прошлом году (12,20%). И тем не менее аналитики из Instituto de Valoraciones (Мадрид) считают, что испанская недвижимость не потеряет своей привлекательности для иностранцев. Вот их основные доводы.