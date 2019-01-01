17 июля
12:34Русская Испания
Рубль усиливает падение на фоне негативной динамики рынка нефти, евро уже торгуется дороже 82 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
15 июля
08:57Бизнес
Реальный ВВП в странах Евросоюза вернется к уровню 2019 года лишь к 2022 году, однако затем потребуется значительная структурная перестройка самой экономики. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Поуля Томсена.
14 июля
13:24Недвижимость
Sareb — так называемый «плохой банк» — не намерен снижать цены на недвижимость в Испании из-за коронавируса.
10 июля
15:31Бизнес
Магазины в Барселоне, с трудом пережившие карантин, пытаются стимулировать покупательский спрос с помощью больших скидкок и различных акций. Как пишет издание 20minutos, в некоторых торговых точках скидки сейчас достигают 70%.
13:48Бизнес
По итогам мая в Испании самым популярным брендом на авторынке стал Peugeot. За месяц продана 2881 машина этой марки. На втором месте — Volkswagen (2721 проданный автомобиль). На третьем — Renault с 2459 продажами. Испанский SEAT занял лишь четвёртое место (2409 машин).
9 июля
17:13Недвижимость
Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис отразился на рынке испанской недвижимости. Многие иностранцы, планировавшие купить жильё, затаились, выжидая дальнейшего развития событий. Последние данные регистраторов недвижимости показали, что в первом квартале текущего года в стране было закрыто лишь 14 850 сделок (по сравнению с 16 000 за аналогичный период прошлого года). При этом на долю иностранных покупателей пришлось 12% продаж. Это чуть меньше, чем в прошлом году (12,20%). И тем не менее аналитики из Instituto de Valoraciones (Мадрид) считают, что испанская недвижимость не потеряет своей привлекательности для иностранцев. Вот их основные доводы.
16:45Бизнес
Каждая четвёртая испанская компания собирается понизить зарплаты всем своим сотрудникам в следующем году из-за негативных последствий коронавируса. Об этом сообщает консалтинговая компания KPMG.
11:23Недвижимость
В провинции Аликанте распродано 85% новостроек, заявил генеральный директор девелоперской компании Alegria Ян Вайнрух на круглом столе «Рынок испанской недвижимости после COVID-19. Ситуация в регионах». Мероприятие прошло в рамках выставки MIPIF online EXPO 15-21 июня. Это первая международная выставка зарубежной недвижимости, прошедшая в онлайн формате при закрытых национальных границах. В ней приняли участие 48 компаний и 124 эксперта из 22 стран. Выставка прошла на русском языке, ее посетили 20 тысяч человек со всего мира, в том числе и России. Она была посвящена обсуждению последствий пандемии и антикризисным мерам, принятым в девелоперском секторе.
7 июля
14:05Бизнес
Строительство огромного госпиталя в Мадриде планируют завершить уже этой осенью. В проект вложили 50 млн евро.
6 июля
17:43Бизнес
По итогам 2019 года Испания заняла четвёртое место в рейтинге самых инвестиционно привлекательных страны Европы, который составляет консалтинговая компания EY.