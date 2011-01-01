Сергей Синюгин

Сергей Синюгин – глава Spantao – агентства недвижимости “нового типа”. Компания применяет новые подходы в работе с клиентами, активно используя передовые технологии, Интернет и современные средства связи. В Spantao уверены, что это сделает рынок испанской недвижимости прозрачным, а процесс покупки жилья – комфортным. «Грамотное внедрение современных интернет-технологий в корне изменит риелторский бизнес в Испании», - считает Сергей Синюгин.

Агентство активно работает с русскоязычными клиентами. Специализируется как на инвестициях в недвижимость Испании, так и на объектах, которые покупаются “для себя”. Офис расположен по адресу: Calle Ramon Gallud, 90, 03182 Torrevieja, Alicante, Испания.

Телефоны:

+34 965 02 12 89

8 800 333 28 87 (звонок из России бесплатный)

Сайт: http://spain.kupinatao.com