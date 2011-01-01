Сергей Синюгин
Сергей Синюгин – глава Spantao – агентства недвижимости “нового типа”. Компания применяет новые подходы в работе с клиентами, активно используя передовые технологии, Интернет и современные средства связи. В Spantao уверены, что это сделает рынок испанской недвижимости прозрачным, а процесс покупки жилья – комфортным. «Грамотное внедрение современных интернет-технологий в корне изменит риелторский бизнес в Испании», - считает Сергей Синюгин.
Агентство активно работает с русскоязычными клиентами. Специализируется как на инвестициях в недвижимость Испании, так и на объектах, которые покупаются “для себя”. Офис расположен по адресу: Calle Ramon Gallud, 90, 03182 Torrevieja, Alicante, Испания.
Телефоны:
+34 965 02 12 89
8 800 333 28 87 (звонок из России бесплатный)
«Сейчас люди и в Европе, и в России активно вкладывают деньги в испанскую недвижимость. Скандинавы, бельгийцы скупают объекты пачками»