Педро Санчес

Председатель правительства Испании с июня 2018 года. Инициатор вынесения вотума недоверия бывшему премьер-министру Испании Мариано Рахою.

Санчес родился в 1972 году в Мадриде в семье бизнесмена и госслужащей. Он получил высшее образование в испанской столице, а затем окончил магистратуру по направлению политической экономии в Брюсселе и получил докторскую степень по экономике в Мадриде.

С 2004 по 2009 год Санчес занимал должность советника в мэрии Мадрида. В 2009 году при Хосе Луисе Родригесе Сапатеро он впервые стал депутатом парламента, после чего несколько раз терпел неудачи на выборах. В 2014 году он возглавил Социалистическую партию, которая уступила на выборах 2015 года Народной партии Рахоя. На новых выборах в июне 2016 года социалисты показали худший результат с момента восстановления демократии в Испании в 1975 году, после чего Санчес покинул должность генерального секретаря партии партии. Тем не менее, в мае 2017 он вновь стал лидером социалистов.