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          Новости Испании » Новости » Туризм » Звуки Барселоны нанесли на карту

          Звуки Барселоны нанесли на карту

          18:54 14.04.2016

          Исследователи международного проекта Goodcitylife проанализировали, как звучат 12 городов мира: Лондон, Барселона, Мадрид, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Вашингтон, Майами, Сан-Франциско, Сиэтл, Милан и Рим. Они нанесли звуки улиц, площадей, пляжей и рек на карту, которая сейчас доступна на сайте проекта. Пользователи могут быстро перемещаться по звукам различных городских районов.

          Все проекты Chatty maps - тут.

          Исследователи выпустили статью Chatty maps в журнале Royal Society Open Science, которая поясняет методологию их проекта. Карты созданы при помощи данных, которые загружают в Интернет пользователи социальных сетей. Исследование было представлено в четырех европейских научно-исследовательских центрах: Luca Maria Aiello (Yahoo Labs, Лондон), Rossano Schifanella (Университет Турина, Италия), Daniele Quercia (Bell Labs Cambridge, компания Alcatel-Lucent) и Francesco Aletta (университет Шеффилда, Великобритания).

          Ранее Goodcitylife составляли и другие оригинальные карты, такие как интерактивная карта городских запахов или самых «счастливых» маршрутов, которые можно пройти пешком.

          «Звуки имеют огромное влияние на то, как мы воспринимаем места. Правда, сейчас для городского планирования имеет значение только наличие или отсутствие шума, раздражающие звуки доходят до чиновников только в виде жалоб от населения. А приятные городские звуки не так просто уловить», - говорит один из исследователей.

          Для того, чтобы провести анализ, исследователи прогнали данные из социальной сети Flick’r через специальное программное обеспечение. Они синхронизировали информацию из постов пользователей по специальным словам, таким как «аэропорт» или «чихать», с библиотеками звуков. Goodcitylife сообщают: «Мы узнали, что улицы с музыкальными звуками связаны с сильными эмоциями радости или печали, в то время как те, где много обычных человеческих шумов, дают больше удивления».

          Исследователи составили диаграмму, на которой разделили все звуки на несколько условных типов, обозначенных цветами. Синий – звуки людей: разговоры, шаги, смех. Желтый – музыка. Зеленый – природа: ветер, листья , сверчки, птицы. Красный - для движения транспорта. Серый - для строительных работ.

          В Барселоне некоторые места показали удивительные результаты. Ожидаемо было, что в парках горы Монжуик было зафиксировано спокойствие, а в центральных районах – радость, хаос и оживление (на Площади Испании, улице Гран-Виа и проспекте Диагональ). В Парке Гуэля и на пляже Барселонета было зафиксировано спокойствие и тишина, а безлюдный порт Forum получил ярлык “энергичный”.

          Исследователи признают, что погрешность в их работе может существовать, потому что люди не всегда хотят отчитываться в социальных сетях о том, что делают, к примеру, не достают телефон на пляже. Также в работе не учтена разница дня и ночи.

          Темы: Туризм  Барселона

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