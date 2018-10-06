Журналисты The Guardian нашли в Испании "райский город": тихо и нет машин

Британское издание The Guardian назвало Понтеведру «раем». Высокую оценку город с населением в 82 тысячи человек получил, благодаря отсутствию шума на улицах, что достигается с помощью политики местных властей по сокращению использования автомобилей в городе.

В мэрии отмечают, что в конце прошлого века по улицам Понтеведры ездило около 14 тысяч машин. С приходом к власти нового мэра Мигеля Анчо Фернандеса Лореса, их число заметно сократилось, в особенности в центре. Одним из первых решений градоначальника было превратить 300 тысяч квадратных метров в Старом городе в пешеходную зону. Этот шаг позволил муниципальным властям оживить центр города, который до этого представлял собой прибежище маргиналов.

Из центра исчезли парковки и светофоры, и было введено скоростное ограничение в 30 км/ч. Политика, направленная на перераспределение трафика, позволила сократить число летальных исходов в ДТП. Если в период с 1996 по 2006 было зарегистрировано 30 таких случаев, то в следующее десятилетие – всего 3. Кроме того, за этот период на 70% сократились выбросы углекислого газа, а население Понтеведры увеличилось на 12 тысяч человек.