Жителям и гостям Мурсии покажут кино под открытым небом

Совет Мурсии по вопросам туризма, культуры и охраны окружающей среды представил культурный проект MiMarMenor 3.33, старт которому был дан в минувший четверг. Как сообщают информационные агентства Испании, он включает в себя около ста различных мероприятий, которые будут проводиться вплоть до 31 августа в Картахене, Лос-Алькасарес, Сан-Хавьере и Сан-Педро-дель-Пинатаре. Основная задача данной инициативы – создание в регионе полноценного и качественного культурно-туристическог предложения.

В общей сложности программа предусматривает 28 киносеансов под открытым небом. Подборка включает в себя такие классические картины, как "Бесконечная история", "Волшебник страны Оз", "Касабланка" и "Ночь в опере". Последнюю можно будет увидеть 26 июля на пляже Ла-Конча в Лос-Алькасарес, 17 августа на пляже Пунта-Брава в Картахене и 18 августа на пляже Вильянанитос в Сан-Педро-дель-Пинатаре. Фильм "Касабланка" будет показан только в Сан-Педро 16 августа.

В свою очередь, итальянскую ленту "Новый кинотеатр "Парадизо"" покажут на пляжах Мар-де-Кристаль (19 августа), Вильянанитос (2 августа) и Ла-Конча (16 августа). Фильм "Лабиринт" с Дэвидом Боуи можно будет увидеть 4 августа на пляже Вильянанитос и 9 августа на морском променаде в Лос-Нарехос.

Программа, адресованная детям и подросткам, также будет достаточно обширной. Она включает в себя мультфильмы "Балерина" (Уррутиас, 26 июля) и "Маленький принц" (Вильянанитос, 28 июля; Лос-Ньетос, 4 августа). Помимо этого, зрители увидят фильм "Балбесы", который будет показан на пляже Ла-Конча 12 июля и на пляже Колон в Сантьяго-де-ла-Рибера 10 августа. Романтическая сказка "Принцесса-невеста" будет показана 19 июля на морском променаде Лос-Нарехос и 9 августа на пляже Вильянанитос. Завершают эту секцию "Волшебник страны Оз" (Вильянанитос, 26 июля; пляж Мистраль, Ла-Манга, 27 июля; Лос-Ньетос, 6 августа; пляж Колон, Сантьяго-де-ла-Рибера, 24 августа) и "Бесконечная история" (Мистраль, Ла-Манга, 20 июля; Вильянанитос, 21 июля; Лос-Ньетос, 16 августа; Колон, Сантьяго-де-ла-Рибера, 17 августа; морской променад Лос-Нарехос, 23 августа). Все вышеупомянутые киносеансы будут начинаться в 22:00.

Помимо этого, программа MiMarMenor 3.33 также включает в себя концерты и другие музыкальные представления, мероприятия, направленные на популяризацию чтения, и гастрономические развлечения.