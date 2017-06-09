Жители Гонконга больше всех тратят на шопинг в Испании

Жители Гонконга в очередной раз оказались лидерами среди иностранных туристов, тратящих наибольшие суммы на шопинг в Испании. По данным Tax Free, в среднем они тратят около 1 059 евро. Второе место заняли китайцы с показателем в 894 евро, а третье – гости из США, потратившие около 661 евро. Что касается объема покупок, то здесь первое место заняли туристы из Китая с результатом в 32% от общей цифры. За ними следуют россияне (8%) и аргентинцы (6%).
Результаты исследований показали, что 55% совершенных туристами покупок пришлось на долю магазинов одежды. Второе место со значительным отрывом заняли ювелирные и часовые бутики (16%). 45% приобретений было совершено в Барселоне, 39% - в Мадриде, 6% - в Малаге и 2% - в Аликанте и Валенсии.
Что касается форматов торговых точек, то лидерами с точки зрения объемов продаж стали сети специализированных магазинов (32,3%), за которыми следуют гипермаркеты и супермаркеты (24%), мультибрендовые магазины (19,7%), аутлеты (15,3%) и крупные торговые площади (8,7%). На долю цифровой среды пришлось 7% продаж.
Авторы доклада также отметили, что в среднем испанские семьи потратили на одежду 1 246 евро. Этот показатель повышается уже три года подряд. Первые места по доле оборота в данной сфере заняли Каталония (17,66%), Мадрид (17,42%) и Андалусия (15,61%), а последние – Сеута и Мелилья (0,23%), Риоха ( 0,72%) и Кантабрия (1,31%), жители которых тратят на вещи меньше всего средств.
По данным исследования, самой дорогой торговой улицей Испании стала Порт-де-л’Анхель в Барселоне, где стоимость аренды площадей составила 3 360 евро за квадратный метр. Второе место досталось мадридской улице Пресиадос (3 300 евро). Замкнула первую тройку престижная столичная улица Серрано с аналогичным ценовым показателем. Проспект Грасиа в Барселоне стал четвертым с цифрой в 2 880 евро за квадрат.Темы: Туризм