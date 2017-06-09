Жители Гонконга больше всех тратят на шопинг в Испании

Жители Гонконга в очередной раз оказались лидерами среди иностранных туристов, тратящих наибольшие суммы на шопинг в Испании. По данным Tax Free, в среднем они тратят около 1 059 евро. Второе место заняли китайцы с показателем в 894 евро, а третье – гости из США, потратившие около 661 евро. Что касается объема покупок, то здесь первое место заняли туристы из Китая с результатом в 32% от общей цифры. За ними следуют россияне (8%) и аргентинцы (6%).