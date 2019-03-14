Жители Фуэнхиролы недовольны покрашенными камнями на пляже

На мэрию Фуэнхиролы (Малага) обрушился шквал критики со стороны местных жителей, после того как на одном из городских пляжей камни были выборочно покрашены в яркие радужные оттенки. Горожане считают инициативу «безвкусицей» и «абсурдом».

Работники муниципалитета покрасили флуоресцентной краской крупные камни на пляже San Fernando.

В мэрии пояснили, что идея заключалась в том, чтобы создать «нечто абсолютно новое». По задумке властей, пляж должен был выглядеть как гигантская мозаика. Инициативу планировалось реализовать на всех пляжах Фуэнхиролы. Они добавили, что была использована абсолютно экологичная краска, которая не наносит вреда человеку, флоре или фауне.

На фоне массового возмущения жителей администрация заявила, что пересмотрит проект, и пообещала вернуть камням первозданный вид.

В местном подразделении партии Ciudadanos упрекнули мэрию в растрате бюджетных средств, а также заявили, что камни являются частью историко-культурного наследия муниципалитета. Политики также призвали изменить подход к развитию туризма и направить усилия на улучшение безопасности, инфраструктуры и чистоты в общественных местах.