Жители Барселоны требуют бесплатной воды в барах

Такая практика уже существует в разных городах мира, включая Прагу, Париж, Майами, Нью-Йорк и Мельбурн. В Испании законопроекты о бесплатной питьевой воде в заведениях продвигаются в трёх автономных областях: на Балеарских островах, в Наварре и Андалусии. При этом предполагается, что небутилированная вода должна в обязательном порядке предоставляться клиентам на бесплатной основе.

Инициатива по сбору подписей принадлежит каталонскому стартапу TAPP Water. Петицию уже подписали 155 человек. В организации, которая занимается вопросами очистки воды, поясняют, что Барселона позиционирует себя как экологичный город, в связи с чем ей следует присоединиться к списку городов с бесплатной небутилированной водой. В TAPP Water считают, что это поможет ещё больше сократить количество пластиковой упаковки на пути к полному запрету на одноразовую посуду, который вступит в силу в Испании в 2020 году.