Житель Аликанте сдавал туристам чужую виллу на Канарах

Эту операцию назвали «Максим». Она была инициирована после жалобы итальянского гражданина, который стал жертвой жульничества. Его показания помогли определить местонахождение преступника, который в Интернете действовал под ником R.P.G. из Аликанте. Ему 52 года. И теперь он будет привлечен к ответственности.

Преступник опубликовал объявление с фотографиями на туристическом портале по аренде жилья и требовал оплатить залог для бронирования недвижимости. Законный владелец виллы об этом ничего не знал. Потерпевший заплатил за аренду 1955 евро, хотя перед поездкой стал подозревать, что стал жертвой мошенника. Прилетев на Лансароте, он остановился в отеле и обратился в полицию. Также итальянец связался с законным владельцем дома, который был очень удивлен произошедшим.

Действия потерпевшего позволили раскрыть эту мошенническую схему, а также обнаружить банковские счета в городе Ориуэла (Аликанте), куда переводились деньги.