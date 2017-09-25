Железнодорожная компания Renfe устроила очередную распродажу билетов

В понедельник железнодорожная компания Renfe в шестой раз подряд выставила на продажу партию билетов стоимостью 25 евро, сообщают информационные агентства Испании. Приобрести их можно было с полуночи посредством всех традиционных каналов продаж за исключением мобильного приложения. Все билеты были распроданы за пару часов.

В общей сложности по случаю 25-летнего юбилея высокоскоростной сети AVE в Испании перевозчик предложил 25 000 билетов по вышеупомянутой промо-цене. Предложение распространяется на поездки с датой отправления в период с 1 октября по 30 ноября. Представители компании отметили, что во время последней акции подобного рода на сайте регистрировалось до 55 000 запросов в минуту.

Билеты помечены специальным символом XXV. Для того, чтобы повысить производительность системы продаж, Renfe увеличила количество серверов, заблокировала ряд вредоносных IP-адресов и усилила каналы клиентского обслуживания.