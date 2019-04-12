ЖД-компания Renfe запускает туристические поезда повышенной комфортности

Эти составы запускаются каждую весну. Поезда Transcantábrico Gran Lujo, Clásico и Expreso de La Robla циркулируют по северной части страны, а Tren Al Andalus - по Андалусии и Эстремадуре.

85% билетов на Transcantábrico Gran Lujo уже продано. Продолжительность поездки - 8 дней (7 ночей). Каждую ночь поезд делает остановку, чтобы пассажиры могли как следует отдохнуть. А в течение дня туристов водят на экскурсии.

Поезд Al Andalus катает туристов 7 дней (6 ночей).